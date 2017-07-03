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  3. 03 Temmuz 2017 17:45

Kemal Sunal, mezarı başında anıldı

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 17’nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Sevilen aktörün oğlu Ali Sunal, “Babamın en çok kokusunu özlüyorum” dedi.

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İstanbul sahillerinde cankurtaran drone iş başında
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Çiftçinin bulduğu 1600 yıllık mozaik gün yüzüne çıkıyor
Çiftçinin bulduğu 1600 yıllık mozaik gün yüzüne çıkıyor
Video Galeri
Çiftçinin bulduğu 1600 yıllık mozaik gün yüzüne çıkıyor
Çiftçinin bulduğu 1600 yıllık mozaik gün yüzüne çıkıyor