Anasayfa Video Galeriler Gündem Kemal Sunal'ın 1984 model otomobili satışa çıkarıldı Kemal Sunal'ın 1984 model otomobili satışa çıkarıldı 10 Ekim 2023 Salı Saat: 16:55 Güncelleme: 10 Ekim 2023 Salı 16:55 Türk sinemasının efsanesi Kemal Sunal'ın 1984 yılında Almanya turnesinde aldığı ve birçok filminde kullandığı 1984 model Mercedes, satışa çıkarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652557d9be21583200026573" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Putin, İsrail-Filistin gerilimi için sessizliğini bozdu Gazze enkaza döndü! Yıkımı gösteren kareler Hamas'ın verdiği süre doldu! Füzeler ateşlendi Hamas militanlarının askeri tesise baskın görüntüleri ortaya çıktı Okulda veli şiddeti! Öğretmene saldırdılar Kırklareli'nde baraj kurudu suların altındaki o yapı ortaya çıktı CİMER'e 4 TL'lik şikayet! Ceza kesildi Motosikleti sürerken gidonundan yılan çıktı Çadırını alan oraya koştu! İşte Türkiye'nin yeni kamp noktası