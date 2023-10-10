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  4. Kemal Sunal'ın 1984 model otomobili satışa çıkarıldı

Kemal Sunal'ın 1984 model otomobili satışa çıkarıldı

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Türk sinemasının efsanesi Kemal Sunal'ın 1984 yılında Almanya turnesinde aldığı ve birçok filminde kullandığı 1984 model Mercedes, satışa çıkarıldı.

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