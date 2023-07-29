Anasayfa Video Galeriler Gündem Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi 29 Temmuz 2023 Cumartesi Saat: 12:50 Güncelleme: 29 Temmuz 2023 Cumartesi 12:50 Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan ve günlerce süren orman yangınının küle çevirdiği ormanlık alan görüntülendi. Orman yangınında bin 120 futbol sahası büyüklüğündeki alanın kül olduğu tespit edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c4e0f14b58f15ff7286b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 hain öldürüldü Deprem bölgesinde yeni kabus! Risk büyüyor WhatsApp'tan gelen yabancı numaralı aramaların sırrı çözüldü Yol kenarından toplayıp, kilosunu 90 TL'ye satıyorlar İstanbul'da bıçaklı saldırgan terörü! Özel Harekat'ın operasyonu kamerada O kadar zıpladılar ki... Konserde deprem oldu! Gerçekten oldu! Hande Erçel bikinili dansıyla mest etti Bu yalanla tam 16 milyon TL'lik vurgun yaptılar Marmaris yanıyor! Yeni gün yeni orman yangını ile başladı