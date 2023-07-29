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Kemer'deki orman yangınının küle çevirdiği alan havadan görüntülendi

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Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan ve günlerce süren orman yangınının küle çevirdiği ormanlık alan görüntülendi. Orman yangınında bin 120 futbol sahası büyüklüğündeki alanın kül olduğu tespit edildi.

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