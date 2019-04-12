  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 12 Nisan 2019 13:35

’’Kemerimi Cumhurbaşkanı’na hediye ettim diye Alman medyası üzerime geldi”

Dünya Hafif Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Şükrü Altay, kemerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye ettiği için Alman medyasının üzerine gittiğini söyledi. Dünya Hafif Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Şükrü Altay İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Daha önce kazandığı altın kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye eden Altay Türk halkıyla her şeyin mümkün olduğunu...

Video Galeri
Sudan Askeri Geçiş Konseyi: “Beşir’i iade etmeyeceğiz”
Sudan Askeri Geçiş Konseyi: “Beşir’i iade etmeyeceğiz”
Video Galeri
Kuyuya düşen köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Kuyuya düşen köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Video Galeri
Sadettin Saran 25 çocuğun tüm eğitim masraflarını üstlendi
Sadettin Saran 25 çocuğun tüm eğitim masraflarını üstlendi
Video Galeri
Bu görüntüler kanıt oldu; karısını en yakın arkadaşıyla yakaladı
Bu görüntüler kanıt oldu; karısını en yakın arkadaşıyla yakaladı
Video Galeri
Can Bartu Hayatını kaybetti
Can Bartu Hayatını kaybetti
Video Galeri
Bakan Çavuşoğlu’ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap
Bakan Çavuşoğlu’ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM