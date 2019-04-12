’’Kemerimi Cumhurbaşkanı’na hediye ettim diye Alman medyası üzerime geldi”
12 Nisan 2019 13:35
’’Kemerimi Cumhurbaşkanı’na hediye ettim diye Alman medyası üzerime geldi”
Dünya Hafif Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Şükrü Altay, kemerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye ettiği için Alman medyasının üzerine gittiğini söyledi. Dünya Hafif Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Şükrü Altay İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Daha önce kazandığı altın kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye eden Altay Türk halkıyla her şeyin mümkün olduğunu...