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  3. 18 Aralık 2018 23:42

Kemerle sokak köpeklerini dövdüler

Batman'da 2 kişi kemerle sokak köpeklerine işkence yaptı.

Bilgin Pro
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