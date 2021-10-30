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  4. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sahnedeki dudak dudağa dansları olay oldu

Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sahnedeki dudak dudağa dansları olay oldu

Beren Saat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de konser veren eşi Kenan Doğulu'nun sahnesine çıkarak dans etti.

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