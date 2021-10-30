Anasayfa Video Galeriler Gündem Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sahnedeki dudak dudağa dansları olay oldu Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sahnedeki dudak dudağa dansları olay oldu 30 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 14:45 Beren Saat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de konser veren eşi Kenan Doğulu'nun sahnesine çıkarak dans etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617d306bb0fa5c35ac135197" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da elektrikli scooter denetiminde ''pes'' dedirten anlar Genco Erkal'dan sosyal medyayı sallayan Atatürk anması Erdoğan'dan dikkat çeken Biden ve Macron fotoğrafı Mansur Yavaş: ''3 bin tona yakın silajlık mısır üreticiye ücretsiz dağıtılacak'' Aile kavgasında dehşet! Kuzeninin üzerine sürüp bacağını koparttı Onlar İstanbul'un kovboyları... Burası Vahşi Batı değil, Samatya! FETÖ elebaşısı Gülen'in yeğeni yakalandı Yılmaz Özdil: ''Erdoğan bu saatten sonra ancak müftü olabilir'' Uğur Dündar canlı yayında gözyaşlarını tutamadı