Anasayfa Video Galeriler Gündem Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane satılıyor Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane satılıyor 10 Mart 2021 Çarşamba Saat: 17:55 Muğla'nın Marmaris ilçesinde, merhum 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümünün ardından kızları tarafından satılan villanın yerine yaptırılan malikane ikinci kez satışa çıkartıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6048dde67e70cc02bd6420c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Zeki Müren'in hatırası bu binada yaşıyor Kısıtlamayı delen alkollü sürücüyü bahaneleri kurtaramadı Karamollaoğlu İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temeli atıldı Usta sanatçı Rasim Öztekin'e son veda İşte İstanbul'un ''kırmızı alarm'' veren ilçesi Dünya bu kareyi konuşuyor: Rahibe diz çöküp yalvardı Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip kameya aldılar!