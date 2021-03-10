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Kenan Evren'in villasının yerine yaptırılan malikane satılıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, merhum 7'nci Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümünün ardından kızları tarafından satılan villanın yerine yaptırılan malikane ikinci kez satışa çıkartıldı.

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