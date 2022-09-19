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''Kenan Hoca'' şort giyen erkekleri hedef aldı

Sosyal medyada ''Kenan Hoca'' isimli bir kullanıcı, şort giyen erkekleri ve kadınları hedef aldı.

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