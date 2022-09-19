Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Kenan Hoca'' şort giyen erkekleri hedef aldı ''Kenan Hoca'' şort giyen erkekleri hedef aldı 19 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 12:45 Sosyal medyada ''Kenan Hoca'' isimli bir kullanıcı, şort giyen erkekleri ve kadınları hedef aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63283a3339fae43d9b1157f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afganistan'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Afganlardan şeriat propagandası TEM'de trafik magandası kamerada 2 Euro ile Türkiye'de neler yediğini paylaştı sosyal medyada olay oldu İsmailağa'dan Erdoğan'a tepki: ''Fetva vermiyoruz!'' LGBT karşıtı mitingte Taliban bayrağı açtılar Yeni Zigana Tüneli için geri sayım başladı 25 metrekarelik odaya 3 bin 500 lira isteyen ev sahibi ilk kez konuştu Sinan Engin ve Ertem Şener'den Terim Belgesi'ne Hakan Şükür eleştirisi Yaşlı adamı döven kişiye dayak kamerada