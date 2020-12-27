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  3. 27 Aralık 2020 23:55

Kenan İmirzalioğlu soruyu görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucu Kenan İmirzalioğlu, bir soruda kendisi ve ailesini ismi görünce hem şaşırdı hem de güldü.

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