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  4. Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk soruda elenen yarışmacıya nasihat

Kenan İmirzalıoğlu'ndan ilk soruda elenen yarışmacıya nasihat

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar yaşandı.

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