Kenan Işık hayatını kaybetti

Düğün çıkışı facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan TÜİK için olay sözler: ''Aptal mı zannediyorsun beni ya?''