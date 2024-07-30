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Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda

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Usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Kenan Işık'ın ailesi törende gözyaşlarına boğuldu.

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