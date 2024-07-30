Anasayfa Video Galeriler Gündem Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda Kenan Işık'a gözyaşlarıyla veda 30 Temmuz 2024 Salı Saat: 13:26 Güncelleme: 30 Temmuz 2024 Salı 13:26 Usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Kenan Işık'ın ailesi törende gözyaşlarına boğuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a8bfeb558bf9e05b0ae463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da peş peşe 2 hortum çıktı Memleketine gelen gurbetçi kabusu yaşadı İstanbul sokaklarında rüşvet çetesi alarmı: ''Bu bir ihbardır sokak hakkı istiyorlar'' İstanbul'da yabancı uyruklu kadına iğrenç taciz girişimi İstanbul'da yine taksici - yolcu kavgası: ''Haram zıkkım olsun'' İzmir'de makilik yangını ''Eşin Atatürk'e hakaret etti'' dedi, sokak ortasında öldürdü Bir ülke felaketi yaşıyor: Onlarca ölü var Tebrikler... Bir cennetimizin daha içine etmeyi başardık