SON DAKİKA
YUNANİSTAN'DA 6.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 02 Mayıs 2020 14:25

Kenan Işık'ın sağlık durumunu Gülben Ergen açıkladı

Gülben Ergen, Kanal D'de 2. Sayfa programına konuk oldu. Ergen, Dadı dizisinde birlikte rol aldığı Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Video Galeri
Müge Anlı programa neden ara verdiğini açıkladı
Müge Anlı programa neden ara verdiğini açıkladı
Video Galeri
AK Parti'den ABD'nin YPG'ye sağlık yardımıyla ilgili açıklama
AK Parti'den ABD'nin YPG'ye sağlık yardımıyla ilgili açıklama
Video Galeri
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında inanılmaz hırsızlık!
Atatürk Havalimanı'ndaki hastane inşaatında inanılmaz hırsızlık!
Video Galeri
Libya'da Hafter milisleri sivilleri vurdu!
Libya'da Hafter milisleri sivilleri vurdu!
Video Galeri
Ukrayna’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Ukrayna’da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Video Galeri
Trafikte kadın sürücüye sopayla dayak kamerada!
Trafikte kadın sürücüye sopayla dayak kamerada!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM