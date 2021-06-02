Kenan Sofuoğlu: ''Erdoğan rica etti, beceremedim''

İşte Erdoğan'ın Süleyman Soylu yerine getirmeyi düşündüğü isim

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! 'Uzaylılar' dünyaya indi...

İzmir'de tepki çeken görüntüler: İtfaiye aracını kullanan kadınlar olay oldu

Ceza yiyen kadın ''Bir buçuk yıldır yetti artık'' diye isyan etti