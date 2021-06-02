Anasayfa Video Galeriler Gündem Kenan Sofuoğlu: ''Erdoğan rica etti, beceremedim'' Kenan Sofuoğlu: ''Erdoğan rica etti, beceremedim'' 02 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 15:11 AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, katıldığı bir Youtube programında milletvekiliiği sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milletvekilliğini beceremediğini söyleyen Sofuoğlu, “Bir daha asla aday olmayacağım” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b7757aab53e25e97666db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ahmet Nur Çebi'den Abdullah Avcı'ya mesaj Marmara Denizi için kötü haber geldi Uludağ'da haziran ayında kar sürprizi Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Köpeğine saldıran ayıya dersini böyle verdi Metrobüste tekme tokat kavga yolcu kamerasında Mahkemede kan donduran intihar girişimi kamerada Otoyolda ''fuhuş''lu gasp oyunu kamerada İzmir'de tepki çeken görüntüler: İtfaiye aracını kullanan kadınlar olay oldu Yanardağdan gökyüzüne fışkıran lavların arasında kayboldu