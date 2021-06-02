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Kenan Sofuoğlu: ''Erdoğan rica etti, beceremedim''

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, katıldığı bir Youtube programında milletvekiliiği sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milletvekilliğini beceremediğini söyleyen Sofuoğlu, “Bir daha asla aday olmayacağım” dedi.

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