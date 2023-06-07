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  4. Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bakın bu sefer ne kullandı...

Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bakın bu sefer ne kullandı...

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Eski AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki çocuğuna bu sefer bir TIR kullandırdı.

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