Anasayfa Video Galeriler Gündem Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bakın bu sefer ne kullandı... Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn bakın bu sefer ne kullandı... 07 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 14:25 Güncelleme: 07 Haziran 2023 Çarşamba 14:25 Eski AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 yaşındaki çocuğuna bu sefer bir TIR kullandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/648069266adfd96852288803" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni kabine üyeleri Meclis'te yemin etti İstanbul'dan havalanan eğitim uçağı düştü İstanbul'da sopalı, sapanlı, taşlı yıkım kavgası: Yaralılar var! Market bulunmayan 2 bin nüfuslu mahallenin sakinleri isyan etti İstanbul'da yine bir ev sahibi dehşeti! Yaşananlara inanamayacaksınız! Esnafın hem güldüren hem de düşündüren iş ilanı Sel sularına kapılan bir kişinin cansız bedeni bulundu Canlı yayında kıyamet koptu: ''Sana ne lan, sana ne ya ?'' İstanbul'da korku dolu gece; 6 katlı bina boşaltıldı!