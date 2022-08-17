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Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı

İngiltere'de 87 yaşında hayatını kaybeden Marina Smith, yapay zeka yardımıyla kendi cenazesinde konuştu.

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