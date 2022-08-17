Anasayfa Video Galeriler Gündem Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı Kendi cenazesinde konuşup soruları yanıtladı 17 Ağustos 2022 Çarşamba Saat: 21:35 İngiltere'de 87 yaşında hayatını kaybeden Marina Smith, yapay zeka yardımıyla kendi cenazesinde konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fd34ebd116bc73c1614203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu Uçakta ilginç anlar: Sarhoş yolcu uçağı birbirine kattı Kemal Kılıçdaroğlu'na ''14. cumhurbaşkanımız'' dedi, salonda alkış koptu Kediye tekme kavgasında ortalık savaş alanına döndü Başıboş sokak köpeği kız çocuğunun kabusu oldu Evlatlarımızı şehit eden hainler böyle öldürüldü! Görüntüler ortaya çıktı Annesi ''tacizci'' dedi, oğlu öldüresiye dövdü Konserde sahneye çıkıp, Bakan'ın gözünün içine bakarak bağırdı Düğünde yüreklerin ağızlara geldiği anlar! Meşale elinde patladı