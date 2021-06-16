Anasayfa Video Galeriler Gündem Kendi kalesine öyle bir gol attı ki... Dünya onu konuşuyor Kendi kalesine öyle bir gol attı ki... Dünya onu konuşuyor 16 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 11:05 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Kanada-Haiti maçında kalecinin kendi kalesine attığı gol sosyal medyayı salladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c9b0da9d6fd16fa605a2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hadi Özışık, Veyis Ateş ile aralarında geçen görüşmeyi açıkladı Tebliğciler yine ortaya çıktı! Bu sefer de meyhanelere müdahale ettiler Antalya'da korkutan hortum kamerada İstanbul'da kanlı infazın altından ''saadet zinciri'' çıktı İstanbul'da gece yarısı hastanelerde aşı kuyruğu New York, koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılışını coşkuyla kutladı Erdoğan: Hamdolsun hiç gündeme gelmedi Sedat Peker’den Uğur Dündar’a teşekkür Canlı yayında olay iddia: ''Erdoğan, Soylu'nun üstünü çizdi''