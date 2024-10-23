Anasayfa Video Galeriler Gündem Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu 23 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 14:26 Güncelleme: 23 Ekim 2024 Çarşamba 14:26 Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyeti yanlış yazılan bir vatandaş emekli olmak için kendi kendine dava açtı. "5 ismin içinde kayboldum" diyen talihsiz vatandaş, "kendimi bulup, tespit edip, isimlerimi birleştireceğim'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718dd4a47d0e957e00df043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Teröristler kamerada: TUSAŞ'taki hain saldırıdan ilk görüntüler Ankara'da TUSAŞ tesisine terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var Ankara'da TUSAŞ tesisinde patlama ve silah sesleri Minik Narin'in son görüntüsü ortaya çıktı Pencereden bakan kız çocuğuna iğrenç taciz Çocuğa cinsel istismar davasında tanık davalık oldu Türkiye'nin ''bitmez'' denilen sektörü bitiyor: Yetiştirecek eleman bulunamıyor Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 8 araç birbirine girdi: Bir evladımız şehit düştü Prens dizisinin 3'üncü sezonundan ilk tanıtım geldi.