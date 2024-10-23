Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu

Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyeti yanlış yazılan bir vatandaş emekli olmak için kendi kendine dava açtı. "5 ismin içinde kayboldum" diyen talihsiz vatandaş, "kendimi bulup, tespit edip, isimlerimi birleştireceğim'' dedi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6718dd4a47d0e957e00df043" allowfullscreen></iframe>