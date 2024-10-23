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Kendi kendine dava açıp, mahkemelik oldu

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Antalya'da doğumunda adı ve cinsiyeti yanlış yazılan bir vatandaş emekli olmak için kendi kendine dava açtı. "5 ismin içinde kayboldum" diyen talihsiz vatandaş, "kendimi bulup, tespit edip, isimlerimi birleştireceğim'' dedi.

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