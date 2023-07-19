Anasayfa Video Galeriler Gündem Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama 19 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 21:45 Güncelleme: 19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:45 MasterChef programı ile ünlenen İtalyan Şef Danilo Zanna, çalışanı tarafından saldırıya uğramıştı. Danilo Şef, sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64b82f42ff452824670677b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da orman yangını Ücretsiz halk plajı sayısı 35'e çıkacak İstanbul'da itfaiye aracı takla attı: Yaralılar var Manisa'da orman yangını Zemzem suyunu mikroskopla inceledi; sonuç çok şaşırttı! İstanbul'da dehşet! Suriyeli kız çocuğu kendisini camdan attı Erdoğan'ın Körfez turunda dikkat çeken anlar! Oğlunu Suudi prensle tanıştırdı Aşiretlerin düğününde takı şov! Gelin ve damat ayakta duramadı 4 yaşındaki yeğeninin eline silahı verip ateş ettirdi