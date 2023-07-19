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  4. Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama

Kendi mekanının önünde saldırıya uğramıştı: Danilo Şef'ten açıklama

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MasterChef programı ile ünlenen İtalyan Şef Danilo Zanna, çalışanı tarafından saldırıya uğramıştı. Danilo Şef, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

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