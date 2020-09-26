  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Eylül 2020 16:10

Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtıp genç kızı kaçırdılar

Gaziantep’te kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtan üç kişi, 17 yaşındaki Berfin Uçar’ı hastaneye götürme bahanesiyle kaçırdı.

Video Galeri
İbrahim Tatlıses ekranlara geri dönüyor
İbrahim Tatlıses ekranlara geri dönüyor
Video Galeri
Doktora ''şehri terk et'' tehdidi!
Doktora ''şehri terk et'' tehdidi!
Video Galeri
''Kılıçdaroğlu’nu da tutuklayacaklar, Akşener’i de!''
''Kılıçdaroğlu’nu da tutuklayacaklar, Akşener’i de!''
Video Galeri
İstanbul'da AVM'de korkutan yangın
İstanbul'da AVM'de korkutan yangın
Video Galeri
Metrobüste bağıra bağıra namaz kıldı
Metrobüste bağıra bağıra namaz kıldı
Video Galeri
Şarap tankı patladı! Her yer kırmızıya boyandı
Şarap tankı patladı! Her yer kırmızıya boyandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM