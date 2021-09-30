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''Kendini arayan adam'' dünya basınında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleriyle birlikte kendini arayan vatandaş dünya basınında gündem oldu.

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