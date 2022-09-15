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Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı: İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim

Kendini mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Youtube'da yayınlanan Katarsis programına konuk oldu. ''Benim bazı haramları helal kılmaya yetkim var'' diyen Mezarcı, ''İçki yasağıyla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Tesettür, harem, selam onunla ilgili dini ahkamı iptal ettim. Kadınlar artık mecbur değil. Dolayısıyla dininizi güncelleyin...'' diye konuştu.

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