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  3. 23 Ekim 2019 17:30

Kendisi küçük yüreği büyük Eylül’den duygulandıran davranış

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kırıl şemsiyesiyle polis motosikletini yağmurdan koruyan ilkokul öğrencisi Eylül Karaca, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şemsiye ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

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