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  3. 14 Haziran 2017 09:45

Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, 49 yaşındaki A.K. yasak aşk yaşadığı iddia edilen 24 yaşındaki E.E.K'yi kurşun yağmuruna tuttu. E.E.K ağır yaralanırken, olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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