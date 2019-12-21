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  3. 21 Aralık 2019 10:50

Kendisine ceza yazdırmak için 1 saat trafik polisi aradı

Samsun’da Ahmet Kökçe isimli vatandaş, 1 saat trafik polisi aradıktan sonra kendisini şikayet ederek trafik cezası yazdırdı.

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