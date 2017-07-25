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  3. 25 Temmuz 2017 14:15

Kendisini aldattığını ileri sürdüğü eşini bıçakladı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi 45001 Sokak'ta meydana geldi.

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