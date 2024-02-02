Anasayfa Video Galeriler Gündem Kendisini almaya minibüs şoförünü takip edip özür diletti! Kendisini almaya minibüs şoförünü takip edip özür diletti! 02 Şubat 2024 Cuma Saat: 17:30 Güncelleme: 02 Şubat 2024 Cuma 17:30 Ataşehir'de kendisini almadığı gerekçesiyle minibüs şoförüne sinirlenen vatandaş yaptığı hareketle herkesi şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65bcfc8eb6b876916d0679f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tren, hayvan yüklü tıra çarptı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da takıntılı aşık dehşeti! İngilizce öğretmenini öldürdü AK Parti'nin İBB adayı Kurum'dan CHP'li seçmene ''Gönül Sözleşmesi'' çağrısı Türkiye’nin ilk AVM’siydi, şimdi in cin top oynuyor Tren bileti bulmak neredeyse imkânsız hale geldi Yüzsüz telefon dolandırıcısından polise ilginç soru İzmir’de bin 383 düzensiz göçmen yakalandı, 25 organizatör tutuklandı Kiloları nedeniyle hedef alınan diyetisyen isyan etti Fiyatıyla altını bile solladı! Adedi 100 TL'ye satılıyor!