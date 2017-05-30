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  3. 30 Mayıs 2017 17:15

Kendisini ip cambazı sandı, trafikte dehşet saçtı

Ankara ‘da trafik akışının yoğun olduğu güzergahta motosikletiyle seyir halinde olan bir genç can güvenliği hiçe sayacak şekilde trafikte korku dolu anlar yaşattı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.

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