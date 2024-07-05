Anasayfa Video Galeriler Gündem Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı 05 Temmuz 2024 Cuma Saat: 14:46 Adıyaman’da, ağır hasarlı 7 katlı bir binanın tepesine çıkarak atlamak isteyen şahıs, yüzünde maske, başındaki şapkayla kendini kamufle etmeye çalıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6687dd1fef51f05015058c83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul trafiğini felç eden kaza: E-5 Karayolu trafiğe kapatıldı Kayseri olaylarında 13 kişiye tutuklama Wanda Nara ve Icardi banyodan paylaştı: ''Kral çıplak'' Türkiye'nin deniz kaplumbağalarının sahilinde rekora 30 kaldı Uyuşturucu tacirleri ölüm tezgâhlarını şimdi de buraya kurdu Burası Bursa'nın göletli sitesi: Her yağışta aynı rezalet Parkta mide bulandıran tartışma Türkiye'nin en modern çobanları görüntülendi İzmir için korkutan uyarı: İl genelindeki binaların yarısı için acil çağrı