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  4. Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı

Kendisini kamufle ederek intihara kalkıştı

Adıyaman’da, ağır hasarlı 7 katlı bir binanın tepesine çıkarak atlamak isteyen şahıs, yüzünde maske, başındaki şapkayla kendini kamufle etmeye çalıştı.

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