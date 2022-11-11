Anasayfa Video Galeriler Gündem Kendisini tanımayan vatandaşa İnce'den şok yanıt: ''Şarkıcıyım, pop söylüyorum'' Kendisini tanımayan vatandaşa İnce'den şok yanıt: ''Şarkıcıyım, pop söylüyorum'' 11 Kasım 2022 Cuma Saat: 18:50 Güncelleme: 11 Kasım 2022 Cuma 18:50 Muharrem İnce'nin Ağrı yaptığı vatandaş ziyaretleri sırasında ilginç bir olay yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/636e6f3ac9fcd354444b4763" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yarasa yediği anları paylaştı, cezası ağır oldu Tunceli Belediyesi karıştı! Başkan Maçoğlu'na bardak fırlattılar ''Baba katili'' denmişti, 20 yıldır babasıyla yaşıyormuş Sözleşmeliden asgari ücrete EYT'de beklenen müjde geldi ÖTV matrahları değişiyor! Sıfır otomobillere ne kadar indirim gelecek? Tüyler ürperten görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı Zeynep Bastık'la fotoğraf çektirmek isteyen hayranını aldığı cevapla şok oldu Şehir merkezine inen bozayı görenleri şaşırttı Türkiye'nin milli Bozdoğan Füzesi böyle ateşlendi