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  4. Kendisini tanımayan vatandaşa İnce'den şok yanıt: ''Şarkıcıyım, pop söylüyorum''

Kendisini tanımayan vatandaşa İnce'den şok yanıt: ''Şarkıcıyım, pop söylüyorum''

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Muharrem İnce'nin Ağrı yaptığı vatandaş ziyaretleri sırasında ilginç bir olay yaşandı.

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