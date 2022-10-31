Anasayfa Video Galeriler Gündem Kent meydanında bıçaklı dehşet! Kent meydanında bıçaklı dehşet! 31 Ekim 2022 Pazartesi Saat: 15:20 Güncelleme: 31 Ekim 2022 Pazartesi 15:20 Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, para meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635fbd870f10e864977df7c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya askıya almıştı: Erdoğan'dan tahıl anlaşması açıklaması Bakan duyurdu: Kantinlerin kira artışına sınır geldi Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'dan başörtüsü açıklaması İstanbul'da yabancı uyruklu tacizciye linç girişimi Jesus futbolcuya tekme atarken yakalandı TOGG'la hız denemesi yapan Bakan Varank, muhabirin aklını başından aldı Dans şovuyla olay olan Ajda Pekkan'dan şok karar! Teğmenin ''İnci Tanem'' performansı sosyal medyayı salladı İzmir Atatürk Lisesi öğrencilerinden 29 Ekim'de vals gösterisi