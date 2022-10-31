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Kent meydanında bıçaklı dehşet!

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir kişi, para meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı. O anlar kameraya yansıdı.

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