  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 25 Nisan 2017 11:50

Kenyada petrol tankeri ile otobüs çarpıştı: 26 ölü

Kenya’da Mombasa-Nairobi otoyolu üzerinde yaşanan trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti.

Video Galeri
İşte Star'ın ağzındaki bandın sırrı
İşte Star'ın ağzındaki bandın sırrı
Video Galeri
TSK: Şırnakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
TSK: Şırnakta çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Video Galeri
Şilide 6.9 büyüklüğünde deprem
Şilide 6.9 büyüklüğünde deprem
Video Galeri
Fütüristler Derneği, Sürdürülebilir Markalar Konferansı'ndaydı
Fütüristler Derneği, Sürdürülebilir Markalar Konferansı'ndaydı
Video Galeri
Domates fiyatlarını artıran sebep ortaya çıktı
Domates fiyatlarını artıran sebep ortaya çıktı
Video Galeri
Mahkeme, Sabıkan var dedi, evi yanan vatandaşa kamu davası açtı
Mahkeme, Sabıkan var dedi, evi yanan vatandaşa kamu davası açtı