Anasayfa Video Galeriler Gündem Kenya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 179'a çıktı Kenya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 179'a çıktı 01 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 18:05 Güncelleme: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 18:05 Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 179'a yükseldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66325a476b0ce37ee90761c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Fidan: ''Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık'' Meteoroloji açıkladı: Bahar yağmurları ne kadar sürecek? İstanbul'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu TİP Genel Başkanı Erkan Baş polisle tartıştı: Bağırma, sus 1 Mayıs'a damga vuran görüntü: Polis barikatına damacanayla saldırdı Ankara'da bahar yağmuru felakete dönüştü: Yolda 5 metrelik çukur oluştu Ortalığı savaş alanına çeviren kaza: Genç kadın hayatını kaybetti Komünist Başkan'dan kalan borç ortaya çıktı