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  4. Kepçenin gölgesi yetti; o bina toz bulutuna dönüştü

Kepçenin gölgesi yetti; o bina toz bulutuna dönüştü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar alan bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

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