Kerç Boğazında gemilerde yangın: Türk mürettebat da var
21 Ocak 2019 19:45
Kerç Boğazında gemilerde yangın: Türk mürettebat da var
Kerç Boğazında Tanzanya bayraklı iki yük gemisinde yangın çıktı. Gemilerin mürettebatında Türkler de olduğu açıklandı.Kerç Boğazında demirleyen gemilerden birinde çıkan yangın bir başka gemiye sıçradı. Krasnodar’ın Karadeniz kıyısına 14 mil açığında meydana gelen yangında Tanzanya bayraklı gemide 14 Hindistan ve 7 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 mürettebat olduğu öğrenildi. Denize...