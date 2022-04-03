Anasayfa Video Galeriler Gündem Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 18:10 Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249b8e03047b66b2827f1f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Balıkesir'de korkutan orman yangını Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü Kuşadası'ndan Yunan adasına 2 yıl sonra ilk feribot MSB'den nefes kesen paylaşım! SAS timleri etkisiz hale getirdi Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks araçlı konvoyla kışladan ayrıldı Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı