  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü

Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü

Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular
Balıkesir'de korkutan orman yangını
Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var
Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi
Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü
Kuşadası'ndan Yunan adasına 2 yıl sonra ilk feribot
MSB'den nefes kesen paylaşım! SAS timleri etkisiz hale getirdi
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra lüks araçlı konvoyla kışladan ayrıldı
Bolu Dağı tünelleri çift yönlü trafiğe kapatıldı