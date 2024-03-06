Anasayfa Video Galeriler Gündem Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen magandalar yakalandı Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen magandalar yakalandı 06 Mart 2024 Çarşamba Saat: 17:46 Güncelleme: 06 Mart 2024 Çarşamba 17:46 Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun otomobilinin önünü kesen, Aktürkoğlu ile tartıştıktan sonra kaçan 4 şüpheli yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e881aa15b6fbe5b904d223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İliç'teki maden faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı TikTok fenomeni Mükremin Gezgin askere gidiyor: Gözyaşları içinde duyurdu Türkiye'nin önde gelen iklim bilimcisi kötü haberi verdi 4 DEM Partili PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı Hrant Dink'in katili Ogün Samast: ''Emniyet'te müdür arkamızda dendi'' Çöp atanlardan bıktı, çareyi bu şekilde buldu İstanbul'da gözü dönmüş trafik magandası kamerada Türkiye'nin şifa dağıtan gizli cennetine ziyaretçi akını Bu da Banker Bilo dolandırıcılığı: 1.5 milyon TL'lik vurgun sonrası yakalandılar