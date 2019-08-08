Kerem Tunçeri: "Japonya ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur"
08 Ağustos 2019 18:05
Kerem Tunçeri: "Japonya ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur"
A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, FIBA Dünya Kupası’nda en önemli maçın Japonya ile olduğunu belirterek, "Ters bir takım ve ilk maçlar genelde zor olur. O maça konsantre olduk. ABD ile yapacağımız karşılaşma hedef maçımız değil. Diğer iki maçı yüzde 100 kazanmamız gerek" dedi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası...