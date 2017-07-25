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  3. 25 Temmuz 2017 08:45

Kereste atölyesinde korkutan yangın

Bursa’da kereste atölyesinde yangın çıktı.

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Türk Dünyası Altay Toplulukları Sempozyumunda buluştu
Türk Dünyası Altay Toplulukları Sempozyumunda buluştu
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Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti
Pencereden düşen genç kız hayatını kaybetti
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Antalyada marka tarihine ışık tutacak keşif
Antalyada marka tarihine ışık tutacak keşif
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Alkollü sürücü aracıyla kanala düştü
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Aç kalan ayı çöpte yiyecek aradı
Aç kalan ayı çöpte yiyecek aradı
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PYD, köye havan topu ile saldırdı: 15 yaralı
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