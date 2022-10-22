  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı

Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı

Sosyal medyanın iki fenomen ismi ve eski yakın dost olan Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Ünlü oyuncu direk dansı yaptı
Yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı! Müzikhol baskınında ilginç görüntü
Korku filmi maskesi takarak çocukları korkutan kreş çalışanlarının cezası belli oldu
Liseli öğrencisi, tuvalette başına gelen olay nedeniyle okulundan oldu
Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi!
Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı
Biden'dan yine garip hareketler! Herkes şaştı kaldı
Mahkemeden Gülşen kararı
Fakıbaba AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı