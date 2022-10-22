Anasayfa Video Galeriler Gündem Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı 22 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 11:25 Sosyal medyanın iki fenomen ismi ve eski yakın dost olan Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6353a8eda854ce3180394113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Ünlü oyuncu direk dansı yaptı Yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı! Müzikhol baskınında ilginç görüntü Korku filmi maskesi takarak çocukları korkutan kreş çalışanlarının cezası belli oldu Liseli öğrencisi, tuvalette başına gelen olay nedeniyle okulundan oldu Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi! Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı Biden'dan yine garip hareketler! Herkes şaştı kaldı Mahkemeden Gülşen kararı Fakıbaba AK Parti'den neden istifa ettiğini canlı yayında açıkladı