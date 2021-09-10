Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler

Gökhan Çıra ile anlaşmalı boşanan Selin Ciğerci'nin eski dostu Kerimcan Durmaz, ''Boşanacaklarını bu kadar dert etmeyin. Yeni koleksiyon geliyordur'' yorumunu yaptı.

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