  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler

Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler

Gökhan Çıra ile anlaşmalı boşanan Selin Ciğerci'nin eski dostu Kerimcan Durmaz, ''Boşanacaklarını bu kadar dert etmeyin. Yeni koleksiyon geliyordur'' yorumunu yaptı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı
Tramvay durağında can pazarı: Çığlıklarına koştular
Yaşlıların kabusu olan hırsız kamerada
A Haber'in ''sansürlediği'' görüntüleri Akşener paylaştı
THY uçağında panik! O anlar yolcunun kamerasında
İstanbul'da indirim izdihamı
6 terörist daha öldürüldü
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Koronavirüs belirtileri değişti
Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı