Anasayfa Video Galeriler Gündem Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler Kerimcan Durmaz'dan Selin Ciğerci için olay sözler 10 Eylül 2021 Cuma Saat: 18:11 Gökhan Çıra ile anlaşmalı boşanan Selin Ciğerci'nin eski dostu Kerimcan Durmaz, ''Boşanacaklarını bu kadar dert etmeyin. Yeni koleksiyon geliyordur'' yorumunu yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/613b75964ffc5b7db55c3603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkulan oldu: Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı Tramvay durağında can pazarı: Çığlıklarına koştular Yaşlıların kabusu olan hırsız kamerada A Haber'in ''sansürlediği'' görüntüleri Akşener paylaştı THY uçağında panik! O anlar yolcunun kamerasında İstanbul'da indirim izdihamı 6 terörist daha öldürüldü Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Koronavirüs belirtileri değişti Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşandı