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  3. 09 Ağustos 2018 09:50

Kerimcan'dan Hande Erçel'e: Bıktım bu bazlamadan

DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, popçu Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel'e ''Bıktım artık bu bazlamadan'' yorumunu yaptı.

Bilgin Pro
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