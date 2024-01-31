Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf

Aydın'da kayıp olarak aranırken bir arazide başı vücudundan ayrılmış şekilde cansız bedeni bulunan bir kişiyle ilgili soruşturmada katil zanlısı diş hekimi suçunu itiraf etti.

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