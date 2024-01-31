Anasayfa Video Galeriler Gündem Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf Kesik baş cinayetinde kan donduran itiraf 31 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 07:50 Güncelleme: 31 Ocak 2024 Çarşamba 07:50 Aydın'da kayıp olarak aranırken bir arazide başı vücudundan ayrılmış şekilde cansız bedeni bulunan bir kişiyle ilgili soruşturmada katil zanlısı diş hekimi suçunu itiraf etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b9d19bdd47fca84a0fe553" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İntihar girişimi böyle bitti... Korku dolu anlar kamerada! Kilise saldırganlarının gözaltı görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da dere taştı; sokakları su bastı HGS'de büyük kriz! Geçişler gözükmedi, cezalar katlandı Kural tanımaz motosiketlilere ceza yağdı 1.5 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu: 156 gözaltı AK Parti'nin seçim beyannamesi açıklandı Denize kıyısı olmayan ilimizde devlet desteği ile balık çiftliği kurdu Kopya araç kiralama sitesiyle büyük vurgun