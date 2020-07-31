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  3. 31 Temmuz 2020 15:10

Kesimden kaçan danalar ortalığı birbirine kattı

Bursa'da sahiplerinin elinden kaçan danalar ortalığı birbirine kattı. Kimi ana yola çıkıp trafiği kitlerken, kimi ise sokak aralarında peşinden insanları koşuşturdu.

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