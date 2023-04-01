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  4. Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı!

Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı!

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz kötü haberi verdi: "İstanbul'dan çok fazla vaka bildirimi gelmeye başladı. Bir salgından söz edebiliriz!''

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