Anasayfa Video Galeriler Gündem Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı! Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı! 01 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 12:20 Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz kötü haberi verdi: "İstanbul'dan çok fazla vaka bildirimi gelmeye başladı. Bir salgından söz edebiliriz!'' Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6427f7564d7e48065c6648a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kamu denetim derneklerinden "özlük hakları iyileştirilsin" talebi Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada ''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım'' Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada Aile boyu katliamın altından borç çıktı! Selçuk Bayraktar paylaştı, Türkiye'nin yeni milli gururu ortaya çıktı İstanbul'da vahşet! Bıçakladı, kızgın yağ döküp intihar etti Akşener'in AK Partili Başkana söylediği bu sözler olay oldu Konserde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var