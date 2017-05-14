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  3. 14 Mayıs 2017 22:15

Kestane ağaçlarını kurutan katil arılara çare bulunamıyor

Türkiye’ye 4 yıl önce İtalya’dan gemilerle gelen katil arılar Uludağ’daki kestane ağaçlarını kurutmaya devam ediyor. Katil arılar durdurulamazsa Uludağ’da kestane ağacı kalmayacak.

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