Kestane şekerinin ünü ülke sınırlarını aştı! Japonya'ya bile ihraç ediliyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 17 yıl önce üretilmeye başlanan kestane şekeri, başta Uzak Doğu olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

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