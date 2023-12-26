Anasayfa Video Galeriler Gündem Kestane şekerinin ünü ülke sınırlarını aştı! Japonya'ya bile ihraç ediliyor Kestane şekerinin ünü ülke sınırlarını aştı! Japonya'ya bile ihraç ediliyor 26 Aralık 2023 Salı Saat: 13:55 Güncelleme: 26 Aralık 2023 Salı 13:55 Aydın'ın Nazilli ilçesinde 17 yıl önce üretilmeye başlanan kestane şekeri, başta Uzak Doğu olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658ab12c90a23179ee0882e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Polisin elinden kaçan tecavüz zanlısı camda asılı kaldı 81 ilde yılbaşı alarmı! Bakanlık düğmeye bastı Yolcu seçen taksiciye, yolcu dayağı Kayıp Barnabas İncili olabilir... 1'inci yüzyıla ait İncil Türkiye'de ele geçirildi 32 ilde terör operasyonu: Yüzlerce gözaltı var Yasmin Erbil ile Yiğit Poyraz ile havuzda aşka geldi Bir köy kara gömüldü! Evler, ahırlar gözden kayboldu Taciz değil, terör değil... İstanbul'daki linç girişiminin nedeni pes dedirtti! MİT'ten sınır ötesine nokta operasyon