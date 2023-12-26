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  4. Kestane şekerinin ünü ülke sınırlarını aştı! Japonya'ya bile ihraç ediliyor

Kestane şekerinin ünü ülke sınırlarını aştı! Japonya'ya bile ihraç ediliyor

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde 17 yıl önce üretilmeye başlanan kestane şekeri, başta Uzak Doğu olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.

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