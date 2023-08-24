Anasayfa Video Galeriler Gündem Kibariye'den Erdoğan'a şaşkına çeviren sözler: ''Götürdük malları'' Kibariye'den Erdoğan'a şaşkına çeviren sözler: ''Götürdük malları'' 24 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 20:41 AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü etkinliğine katılan şarkıcı Kibariye'nin, ''Kurban olayım sizlere. Götürdük malları'' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e79640a70e687b3552c383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın Kadınlara saldıran bekçi ile 2 polis memuru gözaltına alındı İngiltere-Türkiye uçağında bomba paniği Oteldeki fuhuş cinayeti kamerada İstanbul'da motosiklet hırsızı böyle yakalandı Boşanma aşamasındaki eşi hayatının en büyük şokunu yaşattı TCMB kritik faiz kararını açıkladı Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında! İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü