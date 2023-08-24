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  4. Kibariye'den Erdoğan'a şaşkına çeviren sözler: ''Götürdük malları''

Kibariye'den Erdoğan'a şaşkına çeviren sözler: ''Götürdük malları''

AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü etkinliğine katılan şarkıcı Kibariye'nin, ''Kurban olayım sizlere. Götürdük malları'' sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

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