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  3. 06 Şubat 2020 23:05

Kıbrıs'ta Rumlar Türk topraklarını ihlal etti !

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile sınır noktasında bulunan Yiğitler Burcu Parkı bölgesinde KKTC toprağını ihlal etti. Birleşmiş Milletler askerleri ise seyirci kalmakla yetindi.

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