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  3. 07 Mart 2020 16:30

Kıbrıs'ta sınır kapıları kapandı, ortalık karıştı!

Kıbrıs'ta Rum yönetimi koronavirüs salgını nedeniyle Güney ile Kuzey arasındaki 4 sınır kapısını kapatmasının ardından düzenlenen eylemde olaylar çıktı.

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